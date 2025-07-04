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Експортно-інвестиційний фонд Данії виділить $5 млн на підтримку українських оборонних стартапів

Це перша державна інвестиція в подібну ініціативу. 

Експортно-інвестиційний фонд Данії виділить $5 млн на підтримку українських оборонних стартапів
представники EIFO Данії та українська делегація
Фото: Telegram/Герман Сметанін

У Копенгагені EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію $5 млн у D3 — венчурний фонд, орієнтований на підтримку українських оборонних стартапів. 

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

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За його словами, це перша державна інвестиція в подібну ініціативу. 

Також EIFO реалізує гарантійну схему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним 157 млн доларів.

«Завдяки цій інвестиції розвиватимуться дрони, системи РЕБ, ШІ-рішення, засоби розмінування та інші критично важливі технології. Це не просто підтримка України — це спільне будівництво технологічної основи для стійкої демократичної Європи», - наголосив Сметанін.

Міністр додав, що партнерство між D3 та EIFO також відкриває нові можливості для датських компаній, які отримають доступ до новітніх технологій, знань і партнерств.

  • Того ж дня Сметанін і данський міністр промисловості Мортен Бьодсков підписали угоду, відповідно до якої українські оборонні компанії відкриють виробництва у Данії.
  • Нещодавно міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.
  • Перед цим Зеленський анонсував, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне виробництво дронів і ракет.
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