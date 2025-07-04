Експортно-інвестиційний фонд Данії виділить $5 млн на підтримку українських оборонних стартапів

Це перша державна інвестиція в подібну ініціативу.

У Копенгагені EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію $5 млн у D3 — венчурний фонд, орієнтований на підтримку українських оборонних стартапів.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, це перша державна інвестиція в подібну ініціативу.

Також EIFO реалізує гарантійну схему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним 157 млн доларів.

«Завдяки цій інвестиції розвиватимуться дрони, системи РЕБ, ШІ-рішення, засоби розмінування та інші критично важливі технології. Це не просто підтримка України — це спільне будівництво технологічної основи для стійкої демократичної Європи», - наголосив Сметанін.

Міністр додав, що партнерство між D3 та EIFO також відкриває нові можливості для датських компаній, які отримають доступ до новітніх технологій, знань і партнерств.