Експортно-інвестиційний фонд Данії виділить $5 млн на підтримку українських оборонних стартапів

У Копенгагені EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію $5 млн у D3 — венчурний фонд, орієнтований на підтримку українських оборонних стартапів.
Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
За його словами, це перша державна інвестиція в подібну ініціативу.
Також EIFO реалізує гарантійну схему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним 157 млн доларів.
«Завдяки цій інвестиції розвиватимуться дрони, системи РЕБ, ШІ-рішення, засоби розмінування та інші критично важливі технології. Це не просто підтримка України — це спільне будівництво технологічної основи для стійкої демократичної Європи», - наголосив Сметанін.
Міністр додав, що партнерство між D3 та EIFO також відкриває нові можливості для датських компаній, які отримають доступ до новітніх технологій, знань і партнерств.
- Того ж дня Сметанін і данський міністр промисловості Мортен Бьодсков підписали угоду, відповідно до якої українські оборонні компанії відкриють виробництва у Данії.
- Нещодавно міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.
- Перед цим Зеленський анонсував, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне виробництво дронів і ракет.