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Український оборонний бізнес може розпочати виробництво в Данії вже восени

Проєкт реалізовують у межах угоди, які підписали в Гаазі керівники міністерств оборони обох держав.

Український оборонний бізнес може розпочати виробництво в Данії вже восени
міністр оборони Троельс Лунд Поульсен
Фото: EPA/UPG

Перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен під час пресконференції у Копенгагені, передає телеканал TV2.

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«Ми хочемо надати окремим українським компаніям можливість розпочати виробництво в Данії. Очікую, що перші результати цього з’являться вже у вересні або жовтні», — сказав Поульсен.

За його словами, кілька українських оборонних підприємств вже незабаром отримають можливість реалізації проєктів.

Відповідну угоду міністри оборони України та Данії підписали в межах саміту НАТО, що відбувся в Гаазі.

  • Минулого місяця Володимир Зеленський повідомив, що Данія стане першою державою, із якою запустять спільне виробництво дронів і ракет за межами України
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