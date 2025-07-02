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​Швеція виділяє понад 590 млн грн на посилення кібербезпеки України

Фінансування надходитиме через естонський урядовий фонд ESTDEV.

​Швеція виділяє понад 590 млн грн на посилення кібербезпеки України
прапори України і Швеції
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надає новий пакет допомоги Україні для зміцнення кіберзахисту. 

Про це повідомило Міністерства цифрової трансформації України.

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Йдеться про понад 590 мільйонів гривень, які виділяють у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що координує допомогу з кібербезпеки від 11 країн-партнерів.

Кошти спрямують на модернізацію ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових державних установ.

Мінцифри зауважило, що торік на публічний сектор і держоргани хакери здійснили понад 2 000 кібератак. Завдяки підтримці Sida вдасться реалізовуватиме проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, пояснили у міністерстві.

Фінансування надходитиме через естонський урядовий фонд ESTDEV, який відповідає за реалізацію проєктів міжнародного розвитку та гуманітарної допомоги.

  • Блок НАТО запропонував включити витрати на кібербезпеку та діяльність, пов'язану з безпекою кордонів та узбережжя, до нового цільового показника витрат військового альянсу на оборону в розмірі 1,5% ВВП.
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