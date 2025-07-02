​Швеція виділяє понад 590 млн грн на посилення кібербезпеки України

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida надає новий пакет допомоги Україні для зміцнення кіберзахисту.

Про це повідомило Міністерства цифрової трансформації України.

Йдеться про понад 590 мільйонів гривень, які виділяють у межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що координує допомогу з кібербезпеки від 11 країн-партнерів.

Кошти спрямують на модернізацію ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових державних установ.

Мінцифри зауважило, що торік на публічний сектор і держоргани хакери здійснили понад 2 000 кібератак. Завдяки підтримці Sida вдасться реалізовуватиме проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, пояснили у міністерстві.

Фінансування надходитиме через естонський урядовий фонд ESTDEV, який відповідає за реалізацію проєктів міжнародного розвитку та гуманітарної допомоги.