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Лукашенко помилував 16 політв'язнів

Серед помилуваних вісім жінок і вісім чоловіків.

Лукашенко помилував 16 політв'язнів
Фото: EPA/UPG

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 16 людей, засуджених за різні злочини, зокрема й за "екстремістські".

Про це повідомляє Суспільне.

Імен помилуваних не повідомляють, однак відомо, що серед них вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років. Двоє мають хронічні захворювання, один — інвалідність. А у девʼяти засуджених є неповнолітні діти.

"Всі вони розкаялися у скоєному і взяли на себе зобов’язання не порушувати закон", — йдеться у повідомленні.

Це вже друге помилування Лукашенком політв'язнів. 21 червня у Білорусі випустили на волю 14 політв'язнів на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога
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