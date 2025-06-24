Молдова не пустила майже 200 осіб, які “являють підвищений ризик для національної безпеки”

До Молдови не пустили 195 осіб, які “являють підвищений ризик для національної безпеки”, і намагалися потрапити до Молдови, на “Чемпіонат Європи з кікбоксингу”. Ці змагання не були дозволені Міністерством освіти чи іншими відповідальними державними установами.

Про це повідомила пресслужба МВС Молдови.

“Після міжвідомчої співпраці, зокрема за участю Служби розвідки та безпеки, спеціалізовані установи провели необхідні перевірки та встановили наявність серед спортсменів та допоміжного персоналу кількох осіб, які мають безпосередній зв'язок із силовими структурами Російської Федерації, такими як СОБР, ЦСКА, МАІ, та колишніх російських військовослужбовців”, - йдеться у повідомленні.

Також була підтверджена присутність деяких спортсменів, які походять з територій, що перебувають під російською окупацією (Крим, Донбас).

Зазначається, що прикордонна поліція не впустила на територію Молдови 19 людей. Ще 176 не допустили до посадки на рейси до Кишинева. Більшість з цих людей збиралися приїхати з Росії та Білорусі.

Серед ризиків для Молдови, на які вказало МВС країни: участь осіб, представлених як спортсмени, в організованих злочинних угрупованнях, пов'язаних із російськими силовими структурами; використання символіки на підтримку війни; поширення закликів до ненависті та сепаратизму; проведення протестних та підривних акцій, спрямованих на погіршення іміджу та підрив довіри до Молдови на міжнародній арені.