​Іран атакує американські військові бази на Близькому Сході

Іранці тримають національні прапори та плакат із зображенням Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї (ліворуч) під час антиам

Сьогодні, 23 червня, Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського та арабського чиновників.

“За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, високопоставлений чиновник Білого дому запевнив, що адміністрація Трампа знає про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними.

Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що операція проти американських військових у регіоні триває.

“Ми не починали війну і не просили її; але ми не дозволимо агресії проти великого Ірану залишитися без відповіді, – написав президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Президент США Дональд Трамп раніше попередив, що будь-яка іранська відповідь буде зустрінута з силою, набагато більшою, ніж та, що була застосована під час удару США по трьом іранські ядерним об'єктам минулими вихідними.

В свою чергу Катар оголосив про тимчасове закриття повітряного простору над країною через зростання регіональної напруженості. МЗС Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.

США, Великобританія та Китай опублікували попередження, радячи своїм громадянам у Катарі залишатися в укритті як запобіжний захід.

За даними Reuters, сьогодні над столицею Катару Дохою було чути вибухи.

Що відбувається на Близькому Сході?

З 13 червня тривають повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдає ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі.

Поки що Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20% усіх постачань нафти, але такий варіант вірогідний.

Ціни на нафту вже зросли до рекордного із січня рівня і ризикують зрости ще більше, якщо протоку таки перекриють. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії.

Іран та Ізраїль вранці понеділка завдали взаємних повітряних ударів. Внаслідок атаки в Ізраїлі без електроенергії – близько 8000 людей, оскільки іранський удар припав на голову енергетичну компанію країни.