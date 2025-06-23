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​Іран атакує американські військові бази на Близькому Сході

Наслідки атак наразі невідомі.

​Іран атакує американські військові бази на Близькому Сході
Іранці тримають національні прапори та плакат із зображенням Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї (ліворуч) під час антиам
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 23 червня, Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського та арабського чиновників.

“За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, високопоставлений чиновник Білого дому запевнив, що адміністрація Трампа знає про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними.

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Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що операція проти американських військових у регіоні триває.

“Ми не починали війну і не просили її; але ми не дозволимо агресії проти великого Ірану залишитися без відповіді, – написав президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Президент США Дональд Трамп раніше попередив, що будь-яка іранська відповідь буде зустрінута з силою, набагато більшою, ніж та, що була застосована під час удару США по трьом іранські ядерним об'єктам минулими вихідними.

В свою чергу Катар оголосив про тимчасове закриття повітряного простору над країною через зростання регіональної напруженості. МЗС Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.

США, Великобританія та Китай опублікували попередження, радячи своїм громадянам у Катарі залишатися в укритті як запобіжний захід.

За даними Reuters, сьогодні над столицею Катару Дохою було чути вибухи.

Що відбувається на Близькому Сході?

З 13 червня тривають повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдає ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. 

Поки що Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20% усіх постачань нафти, але такий варіант вірогідний. 

Ціни на нафту вже зросли до рекордного із січня рівня і ризикують зрости ще більше, якщо протоку таки перекриють. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії. 

Іран та Ізраїль вранці понеділка завдали взаємних повітряних ударів. Внаслідок атаки в Ізраїлі без електроенергії – близько 8000 людей, оскільки іранський удар припав на голову енергетичну компанію країни. 
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