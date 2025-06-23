ЦПД: роспропаганда поширює фейк про начебто затримання трьох співробітників української розвідки в Ірані

Російські пропагандисти поширюють фейк про начебто затримання трьох співробітників української розвідки в іранському Ісфагані та нібито засудження їх до страти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У російських медіа поширювався фейк про нібито затримання трьох співробітників української розвідки в Ісфагані (Іран). Тепер пропагандисти додали, що їх буцімто засудили до страти. Насправді це черговий фейк", — кажуть у ЦПД.

У відомстві наголошують, що ворожі пропагандисти продовжують свої спроби дискредитувати Україну на тлі подій на Близькому Сході та підсилити негативне ставлення до Української держави серед іранської аудиторії.