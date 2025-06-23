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Сибіга закликав ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ

Очільник МЗС закликав міжнародних партнерів надалі збільшувати інвестиції в українську оборонку.

Сибіга закликав ЄС запровадити додаткові санкції проти РФ
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава українського МЗС Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі наголосив на запровадження додаткових санкцій проти РФ, пише МЗС України.

Адрій Сибіга наголосив, що Путін продовжує відкидати "мирні зусилля" та натомість посилює терор проти України.

"Це тиждень двох великих самітів, ЄС і НАТО, з однією спільною метою: збільшити ціну війни для російського агресора. Необхідні рішучі кроки вже зараз. Немає часу чекати. Лише нищівні санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, обмеження ціни на нафту та дієві заходи проти тих, хто фінансує російський військовий бюджет, можуть зупинити терор", — сказав глава української дипломатії.

Також глава української дипломатії закликав міжнародних партнерів надалі збільшувати інвестиції в оборонну промисловість України.

"На тлі зростаючих російських атак пріоритетом є зміцнення України. Це особливо стосується протиповітряної оборони та ракет до неї, артилерійських боєприпасів, далекобійних спроможностей і дронів", — підкреслив міністр.

Він підкреслив, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні безпосередньо пов'язані між собою. І протидія російській агресії проти України є невід'ємною складовою стримування загрози з боку Москви, Пхеньяна та Тегерана.

Сибіга також наголосив на важливості прискорення вступу Києва до Євросоюзу. На його думку, ставши членом блоку, Україна значно посилить його у різних сферах, включаючи безпеку та зовнішню політику, технології, диджиталізацію та енергетику.

"Нові кроки для прискорення переговорів про вступ України до ЄС наразі є критично важливими, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо для наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії", — резюмував очільник МЗС.

  • Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати 18-ий пакет санкцій у відповідь плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських нафти та природного газу.
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