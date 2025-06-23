Сирський: за минулий тиждень Сили оборони ліквідували понад 7,4 тисяч російських окупантів

Сили оборони за минулий тиждень знешкодили 7 440 російських окупантів, повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголошує — одне з ключових завдань ЗСУ — знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. За останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів.

"Дякую захисникам та захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", — зазначив Сирський.