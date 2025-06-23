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Сирський: за минулий тиждень Сили оборони ліквідували понад 7,4 тисяч російських окупантів

Одне з ключових завдань ЗСУ — знищення піхоти противника.

Сирський: за минулий тиждень Сили оборони ліквідували понад 7,4 тисяч російських окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони за минулий тиждень знешкодили 7 440 російських окупантів, повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголошує — одне з ключових завдань ЗСУ — знищення піхоти противника ще на підступах до наших позицій. За останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів.

"Дякую  захисникам та захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", — зазначив Сирський.
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