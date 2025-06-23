Росія атакувала Київ декількома хвилями, є поранені

Ушкодження є в різних районах. Після атаки дронами Росія запустила ракети.

У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. За повідомленням міського голови Віталія Кличка, є поранені.

Щонайменше двоє потерпілих є в Соломʼянському районі. Деталі зʼясовують.

”Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують”, – повідомив Кличко в Telegram.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що атаку ворог проводить хвилями, кількість дронів – велика. Він закликав бути в укриттях до відбою.

За інформацією Ткаченка, окрім двох ушпиталених чоловіків є й інші поранені.

Повітряні сили уточнили, що саме на Київ і столичний регіон спрямована основна атака.

Станом на 2:56 відомо про такі наслідки:

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на двоповерховий житловий будинок. Загоряння та потерпілий немає.

У Соломʼянському районі зафіксовані загоряння в приватному секторі, а також в нежитловій будівлі. Та падіння уламків біля житлового будинку. Медики госпіталізували двох постраждалих, надали допомогу та далі вони потребують амбулаторного лікування.

У Святошинському районі пошкоджене скління вікна в одній із квартир багатоповерхівки. Пожежі та потерпілих немає. Також тут уламки БпЛА впали впали на відкритій території стадіону. Потерпілих та загоряння немає.

За інформацією Ткаченка, в Голосіївському районі пошкоджено бізнес-центр, а в Деснянському в дворі будинку – вирва.



У Святошинському районі пошкоджено станцію метро, поранені двоє людей.

Після відбою загрози дронів і балістика росіяни запустили крилаті ракети. У Шевченківському районі загорівся будинок. В Подільському – авто.