Малюк розповів про те, як поплічники РФ хотіли підірвати будівлю СБУ в Києві: підкладали 7 кг вибухівки

Він також наголосив, що в цій будівлі зараз особовий склад не дислокується.

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів на брифінгу про те, як поплічники росіян намагалися підірвати будівлю СБУ в Києві.

Він зазначив, що Владімір Путін у 2023 році підписав внутрішній закритий указ, щодо так званого "диверсійного шуму". ГРУ ГШ і ФСБ мали бути виконавцями.

"Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України. Була одна ситуація, де ми «вели» одну з груп. Ми дізналися, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю - затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері…", - розповів Малюк.

Він також наголосив, що в цій будівлі зараз особовий склад не дислокується.

"У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів - горя ворог міг зробити багато", - сказав голова СБУ.

Раніше також повідомлялося, що в Києві затримали агентку Росії, яка планувала теракт біля одного зі структурних об'єктів СБУ.