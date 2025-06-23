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У Києві створять групи ППО на базі добровольчих формувань, - КМВА

Тимур Ткаченко видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. 

У Києві створять групи ППО на базі добровольчих формувань, - КМВА
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував створення у столиці груп протиповітряної оборони на базі добровольчих формувань територіальних громад.

Про це він написав у Telegram.

"Зараз у нас постановою Кабміну є всі рішення для створення груп ППО в громадах - на базі ДФТГ. Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування і підготовки людей. Ми будемо використовувати нові технології і навчати наших людей використовувати нові технології", - зазначив Ткаченко. 

Він додав, що майже в кожній родині загиблих чи постраждалих є родичі, які служать в Силах оборони. 

"Рідні захищають зараз нас там, далеко від дому, на фронті. Ми маємо зберегти людей тут. Ми маємо бути надійним тилом. Ми маємо рухатися швидше", - додав Ткаченко.

Голова КМВА нагадав, що внаслідок російських ударів у ніч на понеділок у Києві загинуло сім людей, постраждав 31 житель.
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