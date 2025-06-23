Україна повернула тіла трьох окупантів, які росіяни передала в рамках репатріації

Попередньо, є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані Україні.

Росії вже повернули три тіла російських військових, переданих Україні під час репатріації у 2025 році разом з тілами загиблих українських захисників.

Про повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Росіянам тіла передаються тільки після 100% підтвердження збігу. Три тіла передані росіянам, по них було повне співпадіння", – зазначив він.

Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе також повідомив, що згідно з оглядами є інформація про 20 тіл російських військових, які були передані Україні під час репатріацій.

На уточнююче запитання, про який період часу йдеться, Клименко повідомив, що ці 20 тіл російських військових були передані до України під час репатріацій у 2025 році.