Під час обміну тіл Росія передала 20 окупантів в українській формі

Під час репатріації тіл Росія передала Україні не лише загиблих військових, а й щонайменше два десятки окупантів в українській формі. Зокрема, одного громадянина Ізраїлю, що воював на її боці.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 20 червня. Він зазначив, що Москва й раніше "підкидала" свої трупи.

Фото: Офіс Президента України Докази передачі тіл окупантів

”Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це «руські». Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на іх стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Вони підкидали нам трупи своїх громадян. Таке ставлення до війни, до своїх військових. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами”, – розповів він.

На думку президента, це означає, що росіяни навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Тому потрібна експертиза тіл, і невідомо, скільки для неї знадобиться часу.

”Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути. Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові. Важливо показати, що це не один факт, що це не випадковість”, – підкреслив президент Зеленський.

Фото: Офіс президента України Докази передачі тіл окупантів

Фото: Офіс президента України Докази передачі тіл окупантів

Фото: Офіс президента України Докази передачі тіл окупантів

Повернутими тілами за визначеною процедурою займаються Міністерство внутрішніх справ разом з Міністерством охорони здоров'я і з Генштабом. Україна планує передати російські тіла назад до Росії. Зеленський вважає, що ворог робить це спеціально, аби показати, скільки в них нібито є українських загиблих, і що в України такої кількості тіл нібито немає. При цьому обміни і тілами, і пораненими Україна і Росія проводять на полі бою.

”Вони боялися визнання цього факту, великої кількості загиблих. Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, – його суспільство буде боятися. Але якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то начебто воно не так страшно виглядає”, – вважає він.

Крім того, Росія використовує обміни, аби максимально відтермінувати американські санкції.

”Для «рускіх» було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, руським, треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни – буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно”, – підсумував Володимир Зеленський.