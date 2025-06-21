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На двох пунктах пропуску Львівщини збільшився пасажиропотік та утворилися черги

"Шегині" та "Краківець" залишаються найзавантаженішими пунктами пропуску на Львівщині.

На двох пунктах пропуску Львівщини збільшився пасажиропотік та утворилися черги
Пункт пропуску
Фото: ДПСУ

"Шегині" та "Краківець" залишаються найзавантаженішими пунктами пропуску на Львівщині.

Як розповіли у ДПСУ, із початком сезону відпусток та літніх канікул у області традиційно спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку. Трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40% порівняно зі звичним середньорічним рівнем.

Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні. Тоді пасажиропотік зростає до 16% у порівнянні з буднями. Станом на сьогодні найбільше навантаження зафіксовано у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець": на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів.

Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку: демонтують старе покриття та прокладають нові інженерні мережі. Це уповільнює рух як легкових, так і вантажних автомобілів. Ремонтні роботи тривають також на суміжному польському пункті пропуску "Медика".

Натомість, менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці". 

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

"Щоб планувати маршрут подорожі ефективно, радимо регулярно перевіряти завантаженість пунктів пропуску на офіційних ресурсах Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7 прикордонного Карпатського загону", – зазначили прикордонники. 

  • Ремонт на ПП "Шегині-Медика" триватиме до середини липня. 
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