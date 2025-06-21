На двох пунктах пропуску Львівщини збільшився пасажиропотік та утворилися черги

"Шегині" та "Краківець" залишаються найзавантаженішими пунктами пропуску на Львівщині.

Як розповіли у ДПСУ, із початком сезону відпусток та літніх канікул у області традиційно спостерігається суттєве зростання пасажиропотоку. Трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40% порівняно зі звичним середньорічним рівнем.

Особливо інтенсивним є рух у вихідні дні. Тоді пасажиропотік зростає до 16% у порівнянні з буднями. Станом на сьогодні найбільше навантаження зафіксовано у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець": на виїзд з України у черзі перебуває відповідно 65 та 80 автомобілів.

Ситуацію у пункті пропуску "Шегині" ускладнюють також масштабні ремонтні роботи з українського боку: демонтують старе покриття та прокладають нові інженерні мережі. Це уповільнює рух як легкових, так і вантажних автомобілів. Ремонтні роботи тривають також на суміжному польському пункті пропуску "Медика".

Натомість, менш завантаженими залишаються пункти пропуску "Грушів", "Угринів" та "Рава-Руська". Найменше навантаження наразі у "Нижанковичах" та "Смільниці".

Протягом минулої доби державний кордон у Львівській області перетнули понад 46 тисяч громадян та понад 9 тисяч транспортних засобів на в’їзд і виїзд разом.

"Щоб планувати маршрут подорожі ефективно, радимо регулярно перевіряти завантаженість пунктів пропуску на офіційних ресурсах Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7 прикордонного Карпатського загону", – зазначили прикордонники.