Головне за ніч та ранок суботи, 21 червня: атака на Кременчук, майже 190 боєзіткнень, обстріл Херсона

Нічна повітряна атака, 188 бойових зіткнень, бої на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, висунення Трампа на Нобелівську премію.

У ніч на суботу росіяни масовано обстріляли Кременчук Полтавської області. На місто летіли понад 40 ударних безпілотників та щонайменше чотири ракети.

За першими даними, ворог застосував "шахеди", після чого запустив "Калібри" з акваторії Чорного моря та "Кинджали" з бортів МіГ-31К.

"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", — повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Через ворожу атаку одна людина отримала травми середньої тяжкості.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 188 боєзіткнень.

Найважчою ситуація залишається на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгородного.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління, один пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила 1060 російських окупантів. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 010 390 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 21 червня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Унаслідок "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях — понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили, зокрема, у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні", — ідеться у повідомленні.

Уночі 21 червня РФ запустила по Україні 280 засобів повітряного нападу.

Сили ППО знищили 140 "шахедів" та 2 "Іскандери", ще 115 цілей локаційно втрачено, серед них — 3 російські ракети.

Докладніше – в новині.

Український проєкт "Мед мінних полів", створений Saatchi&Saatchi Ukraine за підтримки МЗС України та агропромислової компанії Kernel у кооперації з Dronarium Ukraine, здобув Золотого Каннського Лева вперше в історії України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Мед мінних полів" має на меті привертати увагу до проблеми замінування в Україні й залучати додаткову допомогу міжнародних партнерів для розмінування.

Урядовець додав, що проєкт “Мед мінних полів” став можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України на всіх етапах його реалізації, один із тих прикладів, коли креативна сила стає рушієм важливої соціальної місії. "Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців".

Уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Дональда Дж. Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року за його "рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі".

У пакистанському уряді зазначили, що Трамп "продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість" у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло "ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей".

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