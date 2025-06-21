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Унаслідок обстрілів РФ по Нікопольщині пошкоджені ЛЕП та житлові будинки

Сили ППО збили над Дніпропетровською областю 6 БпЛА.

Унаслідок обстрілів РФ по Нікопольщині пошкоджені ЛЕП та житлові будинки
Фото: Сергій Лисак

Уночі 21 червня ворожа армія атакувала Нікопольський район FPV-дронами та била з артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Через обстріли пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Також уночі сили ППО збили над областю 6 БпЛА.
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