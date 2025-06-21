Унаслідок обстрілів РФ по Нікопольщині пошкоджені ЛЕП та житлові будинки

Уночі 21 червня ворожа армія атакувала Нікопольський район FPV-дронами та била з артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Через обстріли пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін.
Минулося без загиблих і постраждалих.
Також уночі сили ППО збили над областю 6 БпЛА.
- Ворог знову атакував Кременчук. Зафіксовано прямі влучання по енергоінфраструктурі. Є поранений.