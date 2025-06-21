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Упродовж доби російські окупанти поранили сімох цивільних на Херсонщині

Ворог атакував соціальну інфраструктуру області.

Упродовж доби російські окупанти поранили сімох цивільних на Херсонщині
Фото: t.me/khersonskaODA

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 20 населених пунктів Херсонської області. 

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Дар'ївка, Зміївка, Зорівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Новокаїри, Ольгівка, Понятівка, Садове, Софіївка, Тягинка, Червоний Маяк, Червоний Яр та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію за минулу добу 7 людей дістали поранення.
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