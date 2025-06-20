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​Російська армія вдарила по Херсону з артилерії

Двоє мирних мешканців отримали поранення.

​Російська армія вдарила по Херсону з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Ввечері 20 червня російська армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років”, - йдеться у повідомленні. 

Поранених доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, там медики дообстежують потерпілих.
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