​Російська армія вдарила по Херсону з артилерії

Ввечері 20 червня російська армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 45 та 47 років”, - йдеться у повідомленні.
Поранених доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, там медики дообстежують потерпілих.
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