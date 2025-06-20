​Російська армія вдарила по Херсону з артилерії

Поранених доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, там медики дообстежують потерпілих.

“Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків , 45 та 47 років”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Ввечері 20 червня російська армія вдарила з артилерії по Корабельному району Херсона .

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