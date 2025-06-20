У спецслужбі наголосили, що працюють, щоб повернути з полону усіх українців.

Служба безпеки показала ексклюзивне відео обміну полоненими 20 червня.

"Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського"

В СБУ наголошують, життя кожного українця – найвища цінність. Спецслужба працює над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави.