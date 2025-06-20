Україна підписала угоду з ПРООН та Італією на 1,5 мільйони євро для гуманітарного розмінування

Італія оголосила про новий фінансовий внесок для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування в Україні.

Україна підписала угоду з Італією та Програмою розвитку ООН (ПРООН) на суму 1,5 мільйона євро для підтримки ініціатив з гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Укладена угода є важливою для реалізації Національної стратегії з протимінної діяльності і дозволить реалізувати проєкти з очищення агроземель, розвитку інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях і сприяти поверненню громадян до своїх домівок. Укладена угода на 1,5 млн євро демонструє силу міжнародного партнерства, яке є критично важливим для стійкості нашої держави", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За оцінками, близько 138 500 квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення та суттєво підриває економічну стабільність.

"Італія пишається тим, що підтримує Україну у її зусиллях із розмінування територій і акваторій. Внесок Італії свідчить про нашу непохитну підтримку безпеки й відновлення України. Виділене фінансування є життєво важливим для відновлення можливостей для життя та стабільного майбутнього країни", – зазначив під час підписання Посол Італії в Україні Карло Формоза.

ПРООН у тісному партнерстві з Міністерством економіки України та Національним органом з протимінної діяльності з початку повномасштабного вторгнення підтримує розробку та випробування передових технологій для гуманітарного розмінування. Зокрема використання дронів, дистанційних сенсорів та систем штучного інтелекту для навчання моделей виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Масштаби мінного забруднення в Україні безпрецедентні й потребують комплексної та скоординованої відповіді. ПРООН надзвичайно вдячна Італії за щедру підтримку, яка дозволить нам застосовувати інноваційні технології, вдосконалювати підготовку та розширювати операції з очищення територій, зрештою рятуючи життя і прискорюючи сталий розвиток України", – заявив Хаолян Сюй, Заступник Генерального секретаря ООН та в.о. Адміністратора ПРООН.

Залучення додаткового фінансування дозволить розширити операції зі звільнення земель, покращити системи управління інформацією та підтримати спеціалізовані навчальні програми для людей з інвалідністю, ветеранів та постраждалих від вибухонебезпечних предметів.