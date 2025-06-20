Частина нардепів пропонує скасувати закон про реформу АРМА

Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

У Верховній Раді зареєстрували постанову, якою пропонують скасувати рішення про прийняття закону, який покликаний реформувати Нацагентство питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціатори постанови – нардепи від фракції «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко.