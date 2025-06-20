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Частина нардепів пропонує скасувати закон про реформу АРМА

Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Частина нардепів пропонує скасувати закон про реформу АРМА
Юлія Тимошенко
Фото: фейсбук-сторінка нардепки

У Верховній Раді зареєстрували постанову, якою пропонують скасувати рішення про прийняття закону, який покликаний реформувати Нацагентство питань виявлення, розшуку та управління активами.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Ініціатори постанови – нардепи від фракції «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко.

  • Закон про реформу АРМА депутати схвалили 18 червня. Він є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.
  • Документ передбачає нові вимоги до голови АРМА, оновлену процедуру його відбору, запровадження обов’язкового незалежного аудиту і публічний конкурс на управителів арештованими активами.
  • Привітали ухвалення цього закону посли G7.
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