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До експлуатації у Силах оборони допустили БАК "Світловод"

Від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

До експлуатації у Силах оборони допустили БАК "Світловод"
Дрон БАК "Світловод"
Фото: Міноборони/надано виробником

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс «Світловод». 

Як повідомили у оборонному відомстві, дрони комплексу побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори. 

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Вони мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами.

«Світловод» розгортається у бойове положення за кілька хвилин. 

Від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

  • Нещодавно Повітряні сили ЗСУ показали, як українські "крила" перехоплюють російські безпілотники просто в небі.
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