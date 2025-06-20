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Уночі ППО знешкодила 70 ворожих безпілотників

Росіяни атакували Україну 86 ударними дронами. 

Уночі ППО знешкодила 70 ворожих безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 20 червня українська протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих безпілотників. 

Як повідомили у Повітряних силах, усього противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, щоу Росії та із Чауди, що на ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Фото: Повітряні сили
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