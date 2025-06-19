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Експосадовиця херсонської мерії отримала максимальний вирок за колабораціонізм

Жінку заочно засудили до 10 років перебування за гратами з конфіскацією майна.

Експосадовиця херсонської мерії отримала максимальний вирок за колабораціонізм
Експосадовиця херсонської мерії отримала максимальний вирок за колабораціонізм
Фото: Поліція Херсонщини

Колишня посадовиця херсонської мерії заочно отримала максимальний вирок за колабораціонізм - 10 років перебування за гратами з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасової окупації обласного центру 61-річна посадовиця Херсонського міськвиконкому добровільно погодилася співпрацювати з представниками країни-агресора”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що жінка очолила “отдєл развітія обьєктов права коммунальной собствєнності” у незаконно створеній “воєнно-гражданской адміністрациі Хєрсонской городской тєріторіальной громади хєрсонского района Хєрсонской області”.

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Її посада була пов’язана із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. 

Також жінка всіляко сприяла створенню позитивного іміджу незаконної влади серед місцевого населення.

Крім перебування за гратами, вона протягом 15 років не має права обіймати будь-які посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, що надають публічні послуги.
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