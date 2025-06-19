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​Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Ним став Геннадій Шаповалов.

​Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ
Геннадій Шаповалов
Фото: ОК “Південь”

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №412/2025 призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України”, - йдеться у документі.

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  • Шаповалов - бойовий офіцер із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

  • Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

  • За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". 

  • Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. 

  • Його призначили командувачем ОК "Південь" у квітні 2024 року. 

  • Цю посаду Шаповалов залишив у лютому цього року, стало відомо, що він очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.
  • 1 червня стало відомо, що Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.
  • 3 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. 
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