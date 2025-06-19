​Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №412/2025 призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України”, - йдеться у документі.

Шаповалов - бойовий офіцер із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Його призначили командувачем ОК "Південь" у квітні 2024 року.

Цю посаду Шаповалов залишив у лютому цього року, стало відомо, що він очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.

1 червня стало відомо, що Михайло Драпатий подав у відставку через трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

3 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил.