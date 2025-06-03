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Драпатий, Апостол, Бровді – на нових посадах: Умєров пояснив кадрові перестановки в ЗСУ

Сухаревський став заступником командувача оперативного командування “Схід”.

Драпатий, Апостол, Бровді – на нових посадах: Умєров пояснив кадрові перестановки в ЗСУ
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив нові кадрові рішення у Збройних силах України 3 червня.

За словами міністра, ці рішення ухвалювали разом із Володимиром Зеленським і військовим керівництвом.

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Умєров зазначив, що Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. 

«Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців», - пояснив глава Міноборони.

Командувачем Десантно-штурмових військ став Олег Апостол, а Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, нагадав міністр.

Новим командувачем Сил безпілотних систем призначений Роберт Бровді (Мадяр)

«Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування», - прокоментував Умєров.

Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування “Схід”. За словами міністра, тепер у Сухаревського є завдання «модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни».

  • 3 червня Володимир Зеленський підписав кілька указів про звільнення низки осіб у командуванні. Зокрема, Олександра Білоуса - з посади заступника командувача Національної гвардії, Драпатого - з посади командувача Сухопутних військ, Скибюка - з посади командувача Десантно-штурмових військ, Сухаревського - з посади командувача Сил безпілотних систем. 
  • Іншими указами президент призначив Драпатого командувачем об’єднаних сил ЗСУ, Апостола - командувачем Десантно-штурмових військ, Бровді - командувачем Сил безпілотних систем.
  • Сухаревський того ж дня прокоментував своє звільнення.
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