Драпатий, Апостол, Бровді – на нових посадах: Умєров пояснив кадрові перестановки в ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив нові кадрові рішення у Збройних силах України 3 червня.

За словами міністра, ці рішення ухвалювали разом із Володимиром Зеленським і військовим керівництвом.

Умєров зазначив, що Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил.

«Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців», - пояснив глава Міноборони.

Командувачем Десантно-штурмових військ став Олег Апостол, а Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, нагадав міністр.

Новим командувачем Сил безпілотних систем призначений Роберт Бровді (Мадяр).

«Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування», - прокоментував Умєров.

Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування “Схід”. За словами міністра, тепер у Сухаревського є завдання «модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни».