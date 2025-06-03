Драпатий, Апостол, Бровді – на нових посадах: Умєров пояснив кадрові перестановки в ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив нові кадрові рішення у Збройних силах України 3 червня.
За словами міністра, ці рішення ухвалювали разом із Володимиром Зеленським і військовим керівництвом.
Умєров зазначив, що Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил.
«Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців», - пояснив глава Міноборони.
Командувачем Десантно-штурмових військ став Олег Апостол, а Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу ЗСУ, нагадав міністр.
Новим командувачем Сил безпілотних систем призначений Роберт Бровді (Мадяр).
«Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування», - прокоментував Умєров.
Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування “Схід”. За словами міністра, тепер у Сухаревського є завдання «модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни».
- 3 червня Володимир Зеленський підписав кілька указів про звільнення низки осіб у командуванні. Зокрема, Олександра Білоуса - з посади заступника командувача Національної гвардії, Драпатого - з посади командувача Сухопутних військ, Скибюка - з посади командувача Десантно-штурмових військ, Сухаревського - з посади командувача Сил безпілотних систем.
- Іншими указами президент призначив Драпатого командувачем об’єднаних сил ЗСУ, Апостола - командувачем Десантно-штурмових військ, Бровді - командувачем Сил безпілотних систем.
- Сухаревський того ж дня прокоментував своє звільнення.