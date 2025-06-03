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В Україні запровадили відзнаку для дітей «Майбутнє України»

3 червня Зеленський вперше вручив нагороду.

В Україні запровадили відзнаку для дітей «Майбутнє України»
відзнака «Майбутнє України»
Фото: ОПУ

В Україні запроваджують нову відзнаку - «Майбутнє України». 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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«Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною», - пояснив глава держави.

Президент вперше вручив нагороду 3 червня. Він зустрівся з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати, а також тими, хто підтримував військових, волонтерив.

зустріч Володимира та Олени Зеленських із дітьми на врученні відзнаки «Майбутнє України»
Фото: ОПУ
зустріч Володимира та Олени Зеленських із дітьми на врученні відзнаки «Майбутнє України»

«Наші діти – це справжнє майбутнє України. Пишаємося, що в нас є такі люди – із цінностями, із відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше – за вашу небайдужість», - наголосив Зеленський.

  • Нещодавно глава держави синхронізував український День захисту дітей зі Всесвітнім днем дитини. Тепер замість 1 червня свято відзначатимуть 20 листопада.
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