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Онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії

Це є першими результатами роботи держагентства ПлейСіті. 

Онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії
Ілюстративне фото
Фото: Aidan Howe//unsplash.com

Онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії. Про це повідомили у Мінцифри і зазначили, що це є першими результатами роботи держагентства ПлейСіті. 

"Викорінення казино з російським слідом — одне з пріоритетних завдань PlayCity. До запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина — це був один із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор. PlayCity автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою", – написали у телеграмі міністерства. 

Там додали, що ПлейСіті "вже показує реальні зміни в галузі й задає чіткі правила гри" і що ануляція ліцензії російського казино Pin-Up на роботу в Україні – це перший крок до формування прозорого й чесного ринку, у якому немає місця компаніям, повʼязаним із країною-агресором.

  • Напркиінці травня ДБР повідомло, що продовжує роботу з притягнення до відповідальності організаторів онлайн-казино Pin-Up та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України.
  • А напередодні повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Це дає можливість розширити коло фігурантів справи.
  • 25 травня президент Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up. 
  • На початку грудня минулого року було повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам казино Pin-Up та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.
  • Раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино Pin-Up. 
  • У січні цього року ДБР затримало номінального власника, а 14 лютого - директора онлайн-казино Pin-Up.

Що таке ПлейСіті

  • У грудні 2024 року Верховна Рада року ухвалила закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
  • У березні цього року уряд створив держагентство “ПлейСіті”, яке регулюватиме сфери лотерей та азартних ігор. 
  • Воно замінило Комісію з грального бізнесу (КРАІЛ) та відповідає за реалізацію політики у сфері азартних ігор і лотерей, а Мінцифра займається її формуванням.
  • У квітні Кабмін призначив ексчлена ліквідованої КРАІЛ Геннадія Новікова головою держагентства ПлейСіті.
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