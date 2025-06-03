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Затримали правоохоронця, який намагався переправити чоловіка з України на надувному матраці

За задумом, "клієнт" мав переплисти Дністер. 

Затримали правоохоронця, який намагався переправити чоловіка з України на надувному матраці
Затримали правоохоронця із Вінничини
Фото: ДБР

Правоохоронці затримали правоохоронця з Вінницької області, який намагався нелегально переправити чоловіка через кордон з України до Молдови на надувному матраці.

Як повідомили у ДБР, посадовець запропонував свої послуги чоловіку, який цікавився можливістю нелегального перетнину кордону України. 

Під час особистої зустрічі правоохоронець запевнив, що може організувати або стати посередником виїзду за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 4 тисячі доларів США, попередивши, що сума може збільшитись, якщо доведеться задіяти інших людей.

За попереднім задумом, у визначений час організатор мав доставити чоловіка до будинку поблизу державного кордону. Звідти "клієнт"  мав переплести через річку Дністер до Молдови на надувному матраці.

Спроба заробітку виявилась невдалою і правоохоронця затримали під час передачі коштів.

Досудове розслідування триває. За оперативною інформацією, правоохоронець міг мати спільників, які систематично займалися вивезенням військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Встановлюється коло причетних осіб, а також роль затриманого у цій злочинній схемі.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

  • Раніше затримали правоохоронця з Чернівецької області та його спільника під час спроби переправлення кількох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.

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