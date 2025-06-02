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В Уманському ТЦК викрили схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за гроші

Вартість такої "послуги" становила 7000 доларів.

В Уманському ТЦК викрили схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за гроші
Викрили схему фіктивного бронювання в Уманському ТЦК
Фото: ДБР

На Черкащині в Уманському районному ТЦК та СП викрили схему незаконного бронювання військовозобов’язаних.

Як повідомили у ДБР, схема "працювала" із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей.

Мешканець Кіровоградщини підшукував охочих "відкласти" мобілізацію за 7 тисяч доларів США. Основними "клієнтами" були підприємці. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі "Резерв+".

28 травня посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з’явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.Досудове слідство триває.

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