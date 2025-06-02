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Унаслідок російських атак на Запорізьку область загинули 5 людей, ще 9 – поранені

Впродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах.

Унаслідок російських атак на Запорізьку область загинули 5 людей, ще 9 – поранені
наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА

П'ятеро людей загинули, ще 9 – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах.Ворог наніс 1 ракетний удар по Запоріжжю. 

Армія РФ здійснила 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Копані.351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Васинівку. 

6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новодарівку, Малу Токмачку та Лугівське. 

223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

  • Російські війська в неділю вдарили по селищу Тернувате Запорізького району, внаслідок чого загинули три жінки.
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