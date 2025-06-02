Унаслідок російських атак на Запорізьку область загинули 5 людей, ще 9 – поранені

Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

223 артудари прийшлися по території Біленького, Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах.Ворог наніс 1 ракетний удар по Запоріжжю.

П'ятеро людей загинули, ще 9 – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область.

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