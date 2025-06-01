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Переговори у Стамбулі: Україна назвала свої умови для угоди з Росією, - Reuters

План України передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення Росією цивільних заручників і повернення викрадених дітей.

Переговори у Стамбулі: Україна назвала свої умови для угоди з Росією, - Reuters
Українська делегація (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Агентство Reuters ознайомилося з текстом мирних пропозицій, які українська делегація планує представити російській стороні. 

План України передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, яке контролюватимуть США і "треті країни", за чим має настати обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення Росією цивільних заручників і повернення викрадених українських дітей.

Після цього пропонується зустріч президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна "для узгодження ключових аспектів остаточного мирного врегулювання".

Ключові принципи Угоди та процес переговорів:

- Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.

-Заходи зміцнення довіри - розв'язання гуманітарних питань. Зокрема безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб.

-Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

-Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту взяти участь у переговорах та нададуть гарантії для забезпечення виконання угод.

-Суверенітет: Україна не змушена бути нейтральною. Вона може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС.

-Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності, розгортання чи інших параметрів Збройних Сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України.

-Територіальні питання: територіальні здобутки, досягнуті Росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою.

-Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

-Санкції: деякі санкції можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності (snapback).

-Заморожені російські суверенні активи використовуються для реконструкції або залишаються замороженими до виплати репарацій.

-Впровадження: узгодити чітку, збалансовану та досяжну дорожню карту для впровадження та забезпечення виконання угод.

Документ допускає скасування "деяких санкцій" проти Росії, "але поетапно і лише поступово, з механізмом відновлення у разі необхідності", а заморожені активи пропонує використати для виплати компенсацій Україні або як гарантію такої виплати.

Як повідомлялося, українську делегацію на переговорах у Стамбулі очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

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