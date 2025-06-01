На Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей

Близько 17:10 ворог скинув вибухівку з безпілотника на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років.

Двоє дітей постраждали через атаку російського безпілотника у Комишанах Херсонської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 17:10 ворог скинув вибухівку з безпілотника на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років.

У дітей виявили мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого ‒ поранення ноги та руки.

“Потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу”, ‒ зазначив голова ОВА.

Російська обстріляла сьогодні селище Білозерка Херсонської області. Через російський обстріл постраждала 49-річна місцева жителька, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.