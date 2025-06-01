Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждала жінка

Російська обстріляла сьогодні селище Білозерка Херсонської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Через російський обстріл постраждала 49-річна місцева жителька. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
“У потерпілої ‒ вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і забій стегна”, ‒ зазначили в ОВА.
Медики надають їй необхідну допомогу.
- Сьогодні російські окупанти також скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона. Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.