Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждала жінка

49-річну поранену у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 

Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждала жінка
Фото: Вікіпедія

Російська обстріляла сьогодні селище Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через російський обстріл постраждала 49-річна місцева жителька. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 

“У потерпілої ‒ вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і забій стегна”, ‒ зазначили в ОВА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Медики надають їй необхідну допомогу.

  • Сьогодні російські окупанти також скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона. Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies