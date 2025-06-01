Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждала жінка

49-річну поранену у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Російська обстріляла сьогодні селище Білозерка Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Через російський обстріл постраждала 49-річна місцева жителька. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

“У потерпілої ‒ вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і забій стегна”, ‒ зазначили в ОВА.

Медики надають їй необхідну допомогу.