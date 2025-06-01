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FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"

Спецоперацію готували понад півтора роки. 

FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Фото: джерела СБУ

У результаті спецоперації "Павутина" СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації Росії. 

За даними джерел LB.ua, спецоперацію готували понад півтора роки.

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовували задум Василь Малюк та колектив СБУ. 

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. 

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Маємо унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми. 

Фото: джерела СБУ

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
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