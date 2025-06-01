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Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджено будівлю амбулаторії

Сили ППО збили над Миколаївщиною 11 "шахедів".

Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджено будівлю амбулаторії
Фото: usionline.com

Унаслідок російського обстрілу у Первомайському районі Миколаївської області пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

"У Первомайському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Сили ППО у небі над Миколаївщиною знищили 11 російський безпілотників типу Shahed 131/136.

  • Уночі та вранці росіяни атакували міста України ракетами різних типів та ударними дронами. У Запоріжжі, Харківській обалсті є постраждалі. Під обстрілами також опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Черкащина.
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