Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджено будівлю амбулаторії

Сили ППО у небі над Миколаївщиною знищили 11 російський безпілотників типу Shahed 131/136.

"У Первомайському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Унаслідок російського обстрілу у Первомайському районі Миколаївської області пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії.

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