Унаслідок російських обстрілів на Миколаївщині пошкоджено будівлю амбулаторії

Унаслідок російського обстрілу у Первомайському районі Миколаївської області пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
"У Первомайському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.
Сили ППО у небі над Миколаївщиною знищили 11 російський безпілотників типу Shahed 131/136.
- Уночі та вранці росіяни атакували міста України ракетами різних типів та ударними дронами. У Запоріжжі, Харківській обалсті є постраждалі. Під обстрілами також опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Черкащина.