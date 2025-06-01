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Понад 1000 обстрілів: росіяни вщент знищують Часів Яр на Донеччині

Такої активності не було 2,5 місяці.

Понад 1000 обстрілів: росіяни вщент знищують Часів Яр на Донеччині
Мікрорайон «Канал» у Часовому Яру біля каналу Сіверський Донець
Фото: facebook/24 ОМБр імені короля Данила

За останні три доби російські окупанти здійснили понад 1000 разів обстріляли Часів Яр на Донеччині. Ворог знищує міську забудову, щоб не дати змогу Силам оборони закріпитися.

Про це в телеефірі повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Останні три доби була занадто висока артилерійська активність на цьому напрямку. Це 526 обстрілів, потім 442, за минулу добу 283 обстріли відбулося на цьому напрямку. Тобто ворог центральну частину міста, центральну забудову знищує вщент. Причому, не шкодуючи артилерійських снарядів, знищує повністю, як-то кажуть, в нуль, для того, щоб не було, можливо, будь-якої можливості особовому складу Сил оборони тримати рубежі", — зазначив Запорожець.

Речник наголошує, ворог обстрілює місто по квадратах і не веде під час обстрілів активних штурмових дій. Зокрема, ворог знищує забудову, де може бути будь-яке укріплення Сил оборони.

Як наголосив Запорожець, такої активності не було 2,5 місяці.

"Зараз ворог активно почав обстрілювати, можливо, якісь зміни пройшли, точно їм надійшло БК і вони намагаються таким чином, не використовуючи живу силу у великій кількості, як, наприклад, відбувається на Торецькому напрямку, а за рахунок артилерійської складової повністю знищити рештки міста і ті позиції, які наразі у нас є по центральній частині міста", — розповів Запорожець.

За його словами, при збереженні такої інтенсивності обстрілів від центральної частини міста скоро залишаться одні фундаменти.

Місто Костянтинівка на Донеччині також перебуває під масованими обстрілами росіяської армії. 

"Ворог періодично завдає ударів КАБами, додалося у великій кількості застосування FPV-дронів. Вони все активніше там починають з'являтися. Ворог намагається, знову ж таки, знищувати будь-яку забудову в Костянтинівці, там, де він може дотягнутися до неї. Страждають як цивільна забудова, просто житлові будинки, так і цивільна інфраструктура. І нещодавно було застосовано проти лікарні, яка нещодавно ще мала змогу приймати якихось пацієнтів", — зазначив речник.

На момент обстрілу у лікарні не було військових, а перебували цивільні особи, які проходили амбулаторне лікування.

"Ворог неодноразово застосовував дрони саме по цьому лікувальному закладу", — сказав Запорожець.

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