Російський дрон атакував цивільне авто на Херсонщині, поранені люди

У Бериславі вранці під ворожу атаку потрапив 49-річний чоловік.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто з людьми у Білозерці Херсонського району. Також відомо про постраждалого у Бериславі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські окупаційні війська вранці атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали чоловіки, 40 та 47 років", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували.

Крім того, у Бериславі унаслідок ранкового обстрілу поранень зазнав 49-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, контузію, а також поранення голови та шиї.