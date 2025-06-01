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Російський дрон атакував цивільне авто на Херсонщині, поранені люди

У Бериславі вранці під ворожу атаку потрапив 49-річний чоловік.

Російський дрон атакував цивільне авто на Херсонщині, поранені люди
Фото: ДСНС

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто з людьми у Білозерці Херсонського району. Також відомо про постраждалого у Бериславі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські окупаційні війська вранці атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали чоловіки, 40 та 47 років", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалих госпіталізували.

Крім того, у Бериславі унаслідок ранкового обстрілу поранень зазнав 49-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, контузію, а також поранення голови та шиї.

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