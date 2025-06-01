Окупанти атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними БпЛА

Вночі росіяни атакували Білгород-Дністровський район ударними безпілотниками. Унаслідок влучань виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
Постраждалих серед людей немає.
"Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — ідеться у повідомленні.
1 червня уночі російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Унаслідок обстрілів постраждали троє цивільних.