Окупанти атакували Білгород-Дністровський район Одещини ударними БпЛА

"Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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