У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, двоє людей поранені

1 червня російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілів загинула літня жінка.

Про це пише Херсонська ОВА.

"Внаслідок артилерійського удару поранення, несумісні з життям, дістала літня жінка. Її особу наразі встановлюють", — написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок ворожої атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.

Крім того, поранень зазнав ще один житель Херсона. У 27-річного чоловіка — мінно-вибухова травма.