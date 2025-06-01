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У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, двоє людей поранені

Окупанти атакували Дніпровський район Херсона. 

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, двоє людей поранені
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

1 червня російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілів загинула літня жінка. 

Про це пише Херсонська ОВА.

"Внаслідок артилерійського удару  поранення, несумісні з життям, дістала літня жінка. Її особу наразі встановлюють", — написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також внаслідок ворожої атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.

Крім того, поранень зазнав ще один житель Херсона. У 27-річного чоловіка — мінно-вибухова травма. 

  • Напередодні росіяни атакували з дрона цивільне авто з людьми. Двох цивільних госпіталізували з пораненнями.
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