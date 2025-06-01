ЦПД: Кремль може готувати "підґрунтя" для зриву перемовин за рахунок диверсій на Брянщині і Курщині

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на майже одночасні руйнування мостів у Росії із жертвами і відзначив, що Кремль може готувати "підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну як "країну-терориста" в міжнародному медіаполі".

Про це Коваленко написав у Telegram.

Уночі в Брянській області зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда "Климове - Москва", є загиблі. Офіційною причиною назвали "незаконне втручання в діяльність транспорту". Майже одночасно, на Курщині стався ще один обвал мосту, там з рейок зійшов вантажний локомотив.

"Ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і направляє туди делегацію без повноважень. Складається враження, що кремль готує підґрунтя для зриву перемовин — з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", — підкреслює Коваленко.

Очільник ЦПД додає, що "росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором": у 1999-му теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для путіна. Імовірно, до старої тактики повертаються знову — цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції".

"Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилась на припинення вогню. Тому рельсова війна в стилі Другої світової — це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", — написав Коваленко.

У РФ заявили, що розслідують підриви мостів за статтею про теракт.