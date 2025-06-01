Унаслідок нічної атаки РФ на Житомирщині пошкоджене підприємство

Уночі росіяни атакували дронами Житомирську область. Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарчі приміщення, підприємство.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших атак росіян з використанням ударних дронів та ракет. Пошкоджено близько 10 об'єктів (приватні житлові будинки та господарчі приміщення, цивільне підприємство)", — зазначив Бунечко.

За його словами, жертв і постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків обстрілу.