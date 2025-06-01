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Унаслідок нічної атаки РФ на Житомирщині пошкоджене підприємство

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

Унаслідок нічної атаки РФ на Житомирщині пошкоджене підприємство
Обстріли Полтавщини 28 березня 2025 року.
Фото: ДСНС

Уночі росіяни атакували дронами Житомирську область.  Пошкоджень зазнали приватні будинки та господарчі приміщення, підприємство.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі Житомирщина зазнала однієї з наймасштабніших атак росіян з використанням ударних дронів та ракет. Пошкоджено близько 10 об'єктів (приватні житлові будинки та господарчі приміщення, цивільне підприємство)", — зазначив Бунечко.

За його словами, жертв і постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків обстрілу.

  • У ніч на 1 червня РФ атакувала Україну 3 балістичними ракетами, запустила понад 470 БпЛА і 4 крилаті ракети. Сили ППО знищили 385 засобів повітряного нападу противника.
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