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На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю евакуації

Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.

На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю евакуації
Фото: Facebook Сергія Лисака

На Дніпрпоетровщині оголосили другу хвилю примусової евакуації родин із дітьми з Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження", — ідеться у дописі.

Під час другої хвилі мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини.

Людей готові приймати інші більш спокійні райони області. Місця для них підготовлені.

Мешканці самі можуть обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися. Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.

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