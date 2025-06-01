На Дніпропетровщині оголосили другу хвилю евакуації

На Дніпрпоетровщині оголосили другу хвилю примусової евакуації родин із дітьми з Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох – Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження", — ідеться у дописі.

Під час другої хвилі мають виїхати діти з батьками чи законними представниками. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини.

Людей готові приймати інші більш спокійні райони області. Місця для них підготовлені.

Мешканці самі можуть обирати, в якій з областей країни хочуть облаштуватися. Примусова евакуація триватиме протягом двох місяців.