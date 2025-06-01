У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільних, загинула 1 людина

У Херсоні російські війська атакували з дронів трьох цтвільних. Одна людина загинула, двоє зазналаи поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Співробітниками поліції доставлено до лікарні двох херсонців, які постраждали орієнтовно о 12:50 від скиду ворожого безпілотника у Дніпровському районі", — ідеться у повідомленні.

У 50-річного чоловіка та 52-річної жінки мінно-вибухові травми. У чоловіка також уламкове поранення тулуба, а у жінки — ноги.

Пізніше стало відомо, що близько 13.00 ворог знову атакував з дрона Дніпровський район міста. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1972 р.н.