На Миколаївщині унаслідок дронової атаки РФ поранені 2 людей

Російська армія опівдні 1 червня атакувала дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині. Унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Близько 12:00 росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубської громаді. Внаслідок атаки поранено двох людей", — пише Кім.
За його словами, постраждалий 65-річний чоловік перебуває у важкому стані, 60-річна жінка – у стані середньої важкості.
Обох постраждалих госпіталізовали, надається вся необхідна медична допомога. Також у громаді пошкоджено приватний будинок.
- Унаслідок російського обстрілу у Первомайському районі Миколаївської області пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії.