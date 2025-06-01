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На Миколаївщині унаслідок дронової атаки РФ поранені 2 людей

Поранень зазнали 65-річний чоловік і 60-річна жінка.

На Миколаївщині унаслідок дронової атаки РФ поранені 2 людей
Фото: Анна Стешенко

Російська армія опівдні 1 червня атакувала дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині. Унаслідок обстрілів двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Близько 12:00 росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубської громаді. Внаслідок атаки поранено двох людей", — пише Кім.

За його словами, постраждалий 65-річний чоловік перебуває у важкому стані, 60-річна жінка – у стані середньої важкості.

Обох постраждалих госпіталізовали, надається вся необхідна медична допомога. Також у громаді пошкоджено приватний будинок.

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