У Києві відкрили мурал на честь воєнних розвідників спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України “Артан”, йдеться у преслужбі розвідки.

Презентацію стінопису на Центральному автовокзалі Києва провели у день заснування “Артану”. Саме 1 червня 2022 року розпочалася офіційна історія підрозділу, який став широко відомим завдяки важким і унікальним операціям.

За час повномасштабного вторгнення воїни “Артану” брали участь у битвах за Київщину й Донеччину, обороняли Бахмут, Купʼянськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали “вишки Бойка”, сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря, а також виконували складні й успішні операції в тилу ворога.

Із річницею створення бійців підрозділу привітав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов: “Ви ‒ ті, хто постійно ламає російські наративи про “руський мир”. Ваша неймовірна відвага та мужність у боях викликають повагу й захоплення. Ви продовжуєте за будь-яких умов безстрашно виконувати завдання на найнебезпечніших напрямках. Ви ‒ там, де найважче, постійно ризикуєте життям задля нашої Свободи, за право бути вільними на своїй землі. Ваші здобутки є вагомими для України та фатальними для ворога”.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов подякував воїнам й особисто командиру “Артана” “Титану”. ““Артан” ‒ це приклад, як має працювати підрозділ, як має працювати бойовий командир, як упродовж трьох років підтримувати високий бойовий дух бійців і досягати відчутних результатів, виконуючи надскладні завдання на різних ділянках фронту”, ‒ зазначив Юсова.

“Вдячний кожному воїну “Артану”. Вони не були військовими, але, не вагаючись, стали на захист України. Героями не народжуються ‒ ними стають у часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали і цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять”, ‒ сказав під час церемонії відкриття стінопису полковник ГУР МО України із позивним “Шарк”.

На муралі зображено миттєвості різних операцій “Артану”. “Кожна з них мала високу ціну ‒ яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся ‒ із нами назавжди. Втім, ця картина ‒ не про минуле, а, швидше, про відповідальність за майбутнє. Про те, що ми не маємо права зупинитись”, ‒ розповідає командир “Артану” Віктор Торкотюк з позивним “Титан”.

Автор роботи ‒ художниця Діана Сорокіна, в чиєму доробку більше сотні розписаних стін у різних містах України. “Для мене честь створити цей мурал, ‒ каже Діана. ‒ Тепер кожен, хто вирушатиме в подорож з Центрального автовокзалу столиці, зможе на мить зупинитися і відчути, що захист України ‒ це справа тих, хто діє рішуче й без страху”.