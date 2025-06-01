Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві відкрили мурал на честь воєнних розвідників спецпідрозділу “Артан”

Презентацію стінопису на Центральному автовокзалі Києва провели у день заснування “Артану”.

У Києві відкрили мурал на честь воєнних розвідників спецпідрозділу “Артан”

У Києві відкрили мурал на честь воєнних розвідників спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України “Артан”, йдеться у преслужбі розвідки.

Презентацію стінопису на Центральному автовокзалі Києва провели у день заснування “Артану”. Саме 1 червня 2022 року розпочалася офіційна історія підрозділу, який став широко відомим завдяки важким і унікальним операціям.

За час повномасштабного вторгнення воїни “Артану” брали участь у битвах за Київщину й Донеччину, обороняли Бахмут, Купʼянськ, Часів Яр і Запоріжжя, звільняли Харківщину, повертали “вишки Бойка”, сприяли розблокуванню зернового коридору та зміні розстановки сил в акваторії Чорного моря, а також виконували складні й успішні операції в тилу ворога.

Із річницею створення бійців підрозділу привітав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов: “Ви ‒ ті, хто постійно ламає російські наративи про “руський мир”. Ваша неймовірна відвага та мужність у боях викликають повагу й захоплення. Ви продовжуєте за будь-яких умов безстрашно виконувати завдання на найнебезпечніших напрямках. Ви ‒ там, де найважче, постійно ризикуєте життям задля нашої Свободи, за право бути вільними на своїй землі. Ваші здобутки є вагомими для України та фатальними для ворога”.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов подякував воїнам й особисто командиру “Артана” “Титану”. ““Артан” ‒ це приклад, як має працювати підрозділ, як має працювати бойовий командир, як упродовж трьох років підтримувати високий бойовий дух бійців і досягати відчутних результатів, виконуючи надскладні завдання на різних ділянках фронту”, ‒ зазначив Юсова. 

“Вдячний кожному воїну “Артану”. Вони не були військовими, але, не вагаючись, стали на захист України. Героями не народжуються ‒ ними стають у часи випробувань і боротьби. І дуже важливо, щоб люди знали і цінували Героїв вже зараз, а не колись у майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять”, ‒ сказав під час церемонії відкриття стінопису полковник ГУР МО України із позивним “Шарк”.

На муралі зображено миттєвості різних операцій “Артану”. “Кожна з них мала високу ціну ‒ яку платили найкращі. Імена тих, хто не повернувся ‒ із нами назавжди. Втім, ця картина ‒ не про минуле, а, швидше, про відповідальність за майбутнє. Про те, що ми не маємо права зупинитись”, ‒ розповідає командир “Артану” Віктор Торкотюк з позивним “Титан”. 

Автор роботи ‒ художниця Діана Сорокіна, в чиєму доробку більше сотні розписаних стін у різних містах України. “Для мене честь створити цей мурал, ‒ каже Діана. ‒ Тепер кожен, хто вирушатиме в подорож з Центрального автовокзалу столиці, зможе на мить зупинитися і відчути, що захист України ‒ це справа тих, хто діє рішуче й без страху”.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies