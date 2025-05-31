ГУР: Кремль б’є по росіянах введенням цифрового рубля

Держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію. Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Центральний банк держави-агресора Росії планує впровадити так званий “цифровий рубль” – створений кремлівськими фінансистами електронний код внутрішньої валюти. Уже з початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в “цифрових рублях”, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська військова розвідка зазначає, що держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію.

Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів.

Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи.

Витрачати соціальні виплати росіяни зможуть лише на конкретні групи товарів і послуг, які визначатиме влада.

Створення та впровадження “цифрового рубля” потенційно може спричинити появу системи “поведінкової лояльності” – доступ до грошей і свобода ними розпоряджатись будуть залежати від політичної або соціальної “надійності” громадянина.

Як зазначає ГУР, “цифровий рубль” – це черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України.