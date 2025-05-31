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У Нігерії кількість загиблих унаслідок повені сягнула понад 150 осіб

Серед загиблих є багато дітей. 

У Нігерії кількість загиблих унаслідок повені сягнула понад 150 осіб
Повінь у Нігерії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Влада нігерійського штату Нігер на півночі Нігерії повідомила, що щонайменше 150 людей загинули внаслідок повені, спричиненої сильними дощами у місті Моква.

Про це пише CNN.

Ібрагім Хуссейні, речник агентства з надзвичайних ситуацій штату, повідомив, що станом на 9:00 (за місцевим часом) суботи було знайдено 151 тіло. Серед загиблих є багато дітей. Кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальна операція продовжується. 

За словами Хуссейні, понад 3000 осіб евакуювали.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих західноафриканської країни (NEMA) раніше заявило, що повінь вразила район Кпеге в Мокві рано вранці в четвер, коли мешканці здебільшого спали.

Уряд штату Нігер повідомив, що повінь спустошила дві громади в місті після кількох годин сильної зливи.

Північна Нігерія схильна до щорічних повеней, які часто призводять до смертельних випадків та переміщення населення.Згідно з даними NEMA, минулого року тижні повеней у регіоні спричинили понад 200 смертей та руйнування чи пошкодження понад 386 000 переміщень.

Цей район також постраждав у 2022 році, коли в Нігерії була зафіксована найсильніша повінь за понад десять років. Тоді по всій країні загинуло понад 600 людей, а понад 1 мільйон людей були змушені покинути свої домівки.

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