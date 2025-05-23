За даними урядового метеорологічного бюро, за три дні шторми випали понад шість місяців дощу.

Безперервні дощі протягом останніх трьох днів спричинили масштабні повені на сході Австралії, затопивши вулиці, відрізавши цілі міста та зруйнувавши будинки, повідомляє DW.

Райони Нового Південного Уельсу, найнаселенішого штату Австралії, найбільше постраждали від швидкого підйому рівня води.

За даними урядового метеорологічного бюро, за три дні штормів випало понад шість місяців дощу.

Кількість загиблих від повені зросла до чотирьох у п'ятницю. Раніше повідомлялося про двох. Чотири тіла було витягнуто з-під паводкової води, що охопила частини північного Нового Південного Уельсу, регіону приблизно за 400 кілометрів уздовж узбережжя від Сіднея.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та прем'єр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс відвідали деякі постраждалі від повені райони у п'ятницю.

За його словами, до відновлювальних робіт буде залучена Армія оборони Австралії. “Потрібні будуть великі зусилля з відновлення. Інфраструктурі завдано величезної шкоди, і нам усім доведеться докласти зусиль”, ‒ сказав він місцевому радіо.

Уряд оголосив стихійне лихо, що дозволить виділити більше ресурсів для постраждалих районів.